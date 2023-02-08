السوداني يؤكد على حماية "أمن البيانات" ويدعو لقاعدة حكومية موحدة

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على أهمية "أمن البيانات" وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها، داعياً إلى وضع هيكل موحد رئيسي لقاعدة البيانات الحكومية للإفادة منها قدر الإمكان والإسهام بمكافحة الفساد.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً مخصص لمناقشة تكامل قواعد البيانات الحكومية، وأكد على أهمية أمن البيانات، وأخذ الإجراءات الكفيلة بحماية قواعد البيانات الحكومية.

وأشار إلى أن "قواعد المعلومات الموجودة في جهات حكومية مختلفة، يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة خاصة مع تكاملها، وستكون نافعة في التدقيق وتحسين الاستهداف، وضرورة أن يكون هناك هيكل واحد رئيس لقاعدة البيانات الوطنية، ثم تمكّن كل جهة من الاطلاع على ما هو مسموح لها".

وحث السوداني على "بلورة منهجية حديثة لإدارة البيانات وفق النماذج العالمية المتميزة، وبما يحقق أمن البيانات وتكاملها ومن أجل تبسيط الإجراءات وتقليل الكلف ومكافحة الفساد".

ووجّه بمواصلة عقد الاجتماعات، وإيجاد نافذة للتواصل والتكامل، وتقديم المقترحات والخطط لتجاوز التأخير، ومعالجة المعوّقات، بما ينعكس على تطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع حضرته وزيرة الاتصالات هيام الياسري وعدداً من المختصّين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والمالية والتجارة والتخطيط والعمل والصحة والاتصالات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.