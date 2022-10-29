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السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات العراقية السعودية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-29T15:42:13+0000
السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات العراقية السعودية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية بما يخدم الجانبين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري الذي نقل برقية خطّية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن تهنئة للسوداني بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها الثقة في مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

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