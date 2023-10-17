السوداني يؤكد على التنسيق بين دوائر الصحة الاتحادية والدوائر التابعة لصحة الإقليم

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق سامان حسين برزنجي، بحضور وزير الصحة صالح الحسناوي، وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية في بيان اليوم الثلاثاء.

وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الصحّي، وجعله في مقدمة أولوياتها، من أجل الارتقاء به وتطوير مستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق المستمر بين دوائر الصحة الاتحادية والدوائر التابعة لصحة الإقليم، بما يسهم في تكامل العمل، وتوحيد الجهود الصحية لتذليل العقبات أمام تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.