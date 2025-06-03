السوداني يؤكد على الالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان وإقرار قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة معالجة الالتزامات المالية المترتبة على حكومة اقليم كوردستان للدولة العراقية ضمن ما نص عليه قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية إزاء رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام للإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه وفد كتلة حزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني النيابية، حيث جرى البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

ووفقا للبيان، فإن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، بيّن حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، و أولويات واحتياجات المواطنين.

وأضاف البيان، أنه جرى التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز.