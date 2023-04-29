السوداني يؤكد على استيفاء المستحقات المالية من شركات الهاتف النقال

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على أهمية تضافر جهود هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات للمضيّ بمشروع الرّخصة الرابعة للهاتف النقال، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف النقّال وتسديدها المستحقات التي بذمتها.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً ضمَّ رئيس ومجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، وتناول الاجتماع موضوع الرخصة الرابعة في خدمة شبكات الهاتف النقال التي ستُسهم في تطوّر قطاع الاتصالات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أهمية تضافر جهود هيئة الإعلام والاتصالات، ووزارة الاتصالات، التي تعاقدت مؤخراً مع جهة استشارية؛ للمضيّ بمشروع الرّخصة الرابعة، عبر الشركة الوطنية للاتصالات تنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري.

وشدّد السوداني خلال الاجتماع على ضرورة متابعة عمل شركات الهاتف النقّال، وتسديدها المستحقات التي بذمتها، وفق القانون، إلى خزينة الدولة، فضلاً عن أهمية مراقبة الخدمة التي تقدّمها ومدى توافقها مع المعايير الخدمية المحددة قانوناً.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقّ شركة "كورك" للاتصالات.

ولفت السوداني إلى أهمية قطاع الإعلام وأثره، وضرورة أن تأخذ الهيئة دورها في إعادة تقييم هذا القطاع الحيوي والارتقاء به.

وركّز في توجيهاته، على ضرورة تكامل العمل بين الجهاز التنفيذي للهيئة ومجلس المفوّضين فيها، بعيداً عن أي تقاطعات إدارية.

وأوضح خلال الاجتماع أن القضايا المتعلقة بالمال العام أو موارد الدولة، يجب ألّا تخضع للضغوطات أو التأثيرات السياسية، مشيراً إلى أهمية تحسين قطاع الاتصالات؛ لما له من فوائد اقتصادية وعوائد مهمة للدولة وللمواطن، من خلال تعظيم الموارد وزيادة فرص العمل.

وجدّد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة حرية الإعلام والتكفّل بها لجميع المؤسسات الإعلامية، وفي الوقت نفسه، لا بدّ من تنظيم عمل الإعلام وضبطه على وفق القانون والدستور.

كما أوعز لهيئة الإعلام والاتصالات بضرورة التفاعل مع شكاوى المواطنين بشأن الخدمات، والاستجابة لها من خلال الحلول السريعة للمشاكل، ومنع تكرارها.