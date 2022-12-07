السوداني يؤكد على استمرار التنسيق الاستخباري مع سوريا للقضاء على الإرهاب

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لنظيره السوري، يوم الأربعاء، حرص العراق إدامة التنسيق الأمني والاستخباري لملاحقة فلول الإرهاب لتعزيز أمن البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان السوداني تلقى اتصالاً هاتفيا من رئيس وزراء الجمهورية العربية السورية حسين عرنوس، وتباحثا بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد.

وأكد السوداني حرص العراق على إقامة علاقات بنّاءة مع الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، إلى جانب التنسيق الأمني والاستخباري في ملاحقة فلول الارهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار شعبيهما.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء السوري عن رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع العراق، وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.