السوداني يؤكد عزم الحكومة على استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية بالعراق

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن بلاسخارت قدمت،خلال اللقاء، التهنئة باسم المنظمة الدولية لرئيس مجلس الوزراء بنجاح حكومته في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بوصفها خطوة تعزز الاستقرار وترسخ الحكم الديمقراطي.

وأضاف البيان أن السوداني أكد، خلال اللقاء، عزم الحكومة على استكمال جميع الاستحقاقات الدستورية ودعم اللامركزية الإدارية، وهو ما تجسد في إجراء انتخابات مجالس المحافظات، ضمن التزاماتها في البرنامج الحكومي، مشيراً إلى رغبة العراق في استمرار التعاون مع المنظمة الدولية وتطوير جميع برامجها التنموية العاملة في البلاد.

وتابع البيان أن اللقاء شهد التطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الصهيوني الوحشي على الفلسطينيين، إذ شدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والقوى الكبرى مسؤولياتها في وقف هذه المأساة، وبذل المزيد من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين والضحايا.