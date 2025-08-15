السوداني يؤكد ضرورة دعم حكومته لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة

شفق نيوز– بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ضرورة دعم حكومته لإجراءات ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي وأعضاء التحالف، إلى جانب أعضاء قائمة تفوق الانتخابية المنضوية ضمن التحالف، بحضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وأشار أن السوداني خلال اللقاء إلى أهمية الاستحقاق الانتخابي والدستوري القادم، بوصفه مساراً لترسيخ المنجزات والمكتسبات التي حققها الشعب العراقي في المراحل السابقة، مؤكداً أهمية دعم القوى الوطنية للأجهزة التنفيذية في استكمال مفردات البرنامج الحكومي، بما يعبر عن تطلعات المواطن في مجالات التنمية والإصلاح الاقتصادي والتطور الخدمي.

وأضاف البيان أن السوداني شدد على دعم الحكومة لكل إجراء يخدم العملية الانتخابية، ويضمن سلامة تنفيذها ونزاهتها، وتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أداء مهامها بأفضل وجه.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء تحالف عزم ضرورة المشاركة الفعالة لمختلف شرائح المجتمع في الانتخابات، ودعم الحكومة لإجراءات مفوضية الانتخابات من أجل إنجاح العملية، بما يجعل نتائجها معبّرة عن إرادة الشعب العراقي.