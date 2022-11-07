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السوداني يؤكد ضرورة تفعيل اللجنة العراقية - القطرية

Category: سیاسة

Date: 2022-11-07T09:01:15+0000
السوداني يؤكد ضرورة تفعيل اللجنة العراقية - القطرية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ضرورة تفعيل اللجنة العراقية - القطرية، فيما ثمن استضافة قطر لمونديال كأس العالم. 

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير دولة قطر لدى العراق  خالد بن حمد السليطي، حيث نقل رسالة تهنئة من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، الى  السوداني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد، ولاسيما في مجال الطاقة، وكذلك التأكيد على تفعيل اللجنة العراقية القطرية، وبما يرسخ عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي، عن تثمينه لاستضافة قطر لبطولة كأس العالم، وهي خطوة تعد مصدر اعتزاز من جانب الشعوب الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن نجاح أي دولة عربية في تنظيم البطولات العالمية إنما هو نجاح للعرب جميعا.

 

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