السوداني يؤكد ضرورة التنسيق المستمر مع اقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وزير التجارة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم.

وشهد اللقاء بحسب بيان لمكتب السوداني، البحث في التحديات والعقبات التي تواجه ملفات الأمن الغذائي، وتوفير مفردات البطاقة التموينية في كل أرجاء العراق لمستحقيها.

وبيّن أنّ الاهتمام بالمواطنين وحاجاتهم المعيشية والخدمية، هي أهداف في مقدمة أولويات البرنامج الحكومي، لتلبية تطلعات أبناء الشعب العراقي في كل محافظات العراق.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية المنتجة لفرص العمل، وحشد الجهود لتلافي شحّ المياه، وتقليل آثاره على الفلاحين والمزارعين، إضافة إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان العراق لإسناد الخطط الحكومية، بما يسهم في الارتقاء بالواقع الاقتصادي العام في العراق.