السوداني يؤكد ضرورة التعاون مع المغرب في مكافحة الإرهاب ويدعو لمنتدى اقتصادي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على أهمية تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات مع المغرب لمكافحة التطرّف والإرهاب، داعياً إلى تحديد موعد لانعقاد المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بين البلدين، ووضع تسهيلات متبادلة لمنح سمات الدخول.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي في المملكة المغربية ناصر بوريطة والوفد المرافق له، ونقل بوريطة تحيات العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى السوداني، ورغبته في أن تنتقل العلاقة بين البلدين إلى مراحل متقدمة من التعاون المثمر.

وبارك السوداني إعادة افتتاح السفارة المغربية في العراق، بعد سنوات من إغلاقها، مؤكداً اهمية تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات مع المغرب في ملف مكافحة التطرّف والإرهاب، وفي مجالات التعاون الاقتصادي، والزراعي والمصرفي، فضلاً عن آفاق التعاون في مجال الطاقة النظيفة والتعليم والسياحة والثقافة.

وشهد اللقاء التأكيد على استئناف العمل في اللجنة المشتركة بين العراق والمغرب، وتحديد موعد لانعقاد المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال بين العراق والمغرب، ووضع تسهيلات متبادلة لمنح سمات الدخول بين البلدين.