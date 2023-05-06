السوداني يؤكد إصرار العراق على التعاون الإقليمي لتطوير قطاع الطاقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، تمسك العراق بالتعاون الإقليمي في مجال الطاقة ومواجهة التغير المناخي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقير، وجرى خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.

وأكّد السوداني أنّ العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليمياً، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

من جانبه نقل الوزير اللبناني تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.