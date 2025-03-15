السوداني يؤكد سعيه لإعادة المهاجرين المسيحيين الى العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، سعيه لإعادة المهاجرين المسيحيين الى العراق.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس أساقفة العراق والكويت والأردن وفلسطين ولبنان للأقباط الأرثوذكس، الانبا انطونيوس والوفد المرافق له.

وأكد السوداني خلال اللقاء - بحسب بيان صادر عن مكتبه - حرص الحكومة على التواصل مع مختلف المكونات وحماية حقوقهم وضمان تمثيلهم واحترام الحقوق والحريات، مع تأكيد اعتزازها بالمكون المسيحي في العراق وسعيها لإعادة ابنائه الى بلادهم، وتمكنيهم من تأدية دورهم الوطني مع بقية المكونات الاخرى.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله: العراق قطع شوطاً كبيراً في ترسيخ الاستقرار، من خلال تقديم الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق والمحافظات، لافتاً الى اطلاقه اليوم مشاريع خدمية مهمة في منطقتي سنجار وسهل نينوى، تخدم جميع ابناء المكون المسيحي وباقي المكونات في تلك المناطق.

من جانبه، ثمن اعضاء الوفد المسيحي اهتمام الحكومة العراقية وحرصها وتواصلها مع جميع مكونات الشعب العراقي، خصوصاً ابناء الطائفة المسيحية، كما اشادوا بالاستقرار الذي حققته الحكومة من خلال مسار التنمية والبناء الذي يصب بمصلحة جميع العراقيين، وفقا للبيان.