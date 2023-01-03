السوداني يؤكد سعيه لتحويل حلبجة الى محافظة ويعلن ارتفاع مبلغ الرواتب في موازنة 2023

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة للعام 2023، مستدركاً ان مسودة القانون تحتاج إلى الكثير من الوقت.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار"، موضحاً ان "الموازنة تحتاج إلى الكثير من الوقت".

وأشار السوداني الى "استغلال العطلة التشريعية لمجلس النواب لدراسة ملف الاجور والعقود في قانون الموازنة".

وفي سياق آخر، أكد السوداني ان "الحكومة جادة في اعتماد قرار التعامل مع حلبجة كمحافظة عراقية لان حلبجة تستحق منا الكثير وواجب علينا دعمها ودعم اهلها الذين ضحوا وقدموا دماء كثيرة، وسنعمل على هذا القرار خلال المرحلة المقبلة".