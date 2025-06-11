السوداني يؤكد دور العراق المحوري وأهمية الشراكة مع الدول الصديقة

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دور العراق المحوري في المنطقة وأهمية الشراكة مع الدول الصديقة، لا سيما الاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال استقباله السوداني لسفراء الاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، حيث أشاد السفراء بدور العراق الإقليمي والدولي وجهوده في انعقاد القمة العربية التي احتضنتها بغداد مؤخرًا، مؤكدين دعمهم لسياسة الحكومة في حل الإشكالات الداخلية وتعزيز حقوق الأقليات وترسيخ السلم الأهلي المستدام، مع الإشارة إلى رغبتهم في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق.

وأوضح رئيس الوزراء خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز، أن الحكومة تعالج الملفات الداخلية عبر المسارات القانونية والدستورية بعدالة ومساواة بين جميع المواطنين، مشيرًا إلى نتائج مؤتمر القمة العربية التي تساهم في تعزيز التنمية والعلاقات بين الدول العربية.

وشدد السوداني على ضرورة إدراك خطورة استمرار معاناة الشعب الفلسطيني ومنع حكومة الاحتلال إيصال المساعدات إلى غزة، واصفًا ذلك بأنه شكل من أشكال الإبادة الجماعية.

وأضاف أن العراق يعمل على ممارسة دوره الإقليمي عبر السياقات القانونية والدبلوماسية والإنسانية، مع الحرص على عدم الدخول في أي صراع، مؤكداً متابعة التفاوض الإيراني الأمريكي والأمل في التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل، مع رفض التصعيد.

كما أكد دعم العراق المستمر للشعب السوري الشقيق وتخفيف معاناته، وتشجيع الإدارة السورية الجديدة على عملية سياسية شاملة تقوم على مبدأ المواطنة، بالإضافة إلى دعم التوافق السياسي في لبنان وتشكيل الحكومة، مع إدانة الاعتداءات التي تعيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بالعلاقة مع الكويت، والسعي لمعالجة ملف المفقودين والأرشيف عبر التعاون الثنائي، مستذكرًا ذكرى سقوط الموصل واجتياح تنظيم داعش عام 2014، ومثمنًا دعم الأصدقاء للعراق في مواجهة الإرهاب.

وختم بالتأكيد على أن التنوع في العراق مصدر قوة وتلاحم داخلي وليس مصدر قلق.