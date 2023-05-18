السوداني يؤكد دعم حكومته لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ويوجه المفوضية بالتزام الحيادية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، دعم حكومته لمفوضية الانتخابات؛ من أجل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، موجهاً إياها بذات الوقت ضرورة التزام الحيادية ورفض التدخلات.

جاء ذلك خلال ترأسه ، اليوم، اجتماعاً خُصّص لبحث استعدادات إجراء انتخابات مجالس المحافظات، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد إلى وكالة شفق نيوز.

ونقل البيان أن السوداني شدّد، خلال الاجتماع، على استمرار الحكومة بتقديم كلّ الدعم لمفوضية الانتخابات؛ من أجل نجاح مهمّتها في إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ نجاح المفوضية في تنظيم الانتخابات ترجمة لما أكده المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، وإيفاءً للالتزام بإجرائها.

ووجّه السوداني، المفوضية بضرورة التزام الحيادية في أداء العمل، ورفض التدخلات من أيّ طرف، وبأيّ شكل كان، من أجل الحفاظ على شفافية العملية الانتخابية، وثقة المواطنين في نتائجها ومخرجاتها.