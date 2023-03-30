السوداني يؤكد دعم الحكومة عمل المفوضية في التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري وفق القانون الجديد، وذلك في إطار الالتزام بالبرنامج الحكومي بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة.

وأضاف البيان أن، الاجتماع شهد أيضاً مناقشة الالتزامات التي انطوى عليها القانون الجديد، منها الموعد المحدد ومراكز التدقيق، وحاجة المفوضية إلى الدعم اللوجستي لتمكينها من إجراء التعاقدات الخاصة بتوفير مستلزمات العملية الانتخابية، كبطاقات الاقتراع وغيرها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة عمل المفوضية في التحضير لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وضمان نجاحها.

ونقل البيان عن السوداني قوله، إنه سيتم توجيه جميع السادة المحافظين لتقديم الدعم إلى المفوضية، بما يساعد في إنجاح هذه العملية الديمقراطية.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت الأسبوع الفائت على اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.