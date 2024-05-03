السوداني يؤكد دعمه للصحفيين وممارسة عملهم بلا تضييق أو قسر

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، دعمه للصحفيين لممارسة عملهم بلا تضييق أو قسر.

وقال السوداني في منشور على "أكس" تابعته وكالة شفق نيوز، "في اليوم العالميّ لحرية الصحافة، نؤكد دعمنا لكلّ العاملين في الصحافة ووقوفنا إلى جانبهم؛ من أجل أن يمارسوا عملهم بلا تضييق أو قسر، استناداً لدستورنا الذي كفل الحريات العامة".

واشار الى أن "العمل الصحفي المهني مسؤولية كبرى، وخير مساند للحكومة في عملها التنفيذي الذي تؤديه خدمةً لأبناء وطننا وازدهار بلدنا".

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي في بيان "دعم مجلس النواب الكامل لحرية الإعلام وحماية الاسرة الصحفية في العراق من خلال إقرار التشريعات الرصينة التي تمنع أي أجراءات قسرية بحقهم، وضمان سلامتهم بهدف بناء صحافة حرة وحيادية قادرة على تحقيق العدالة والسلام ومحاربة الفساد والأفكار المتطرفة، فضلاً عن الإسهام بقوة في عملية بناء البلد ونجاح تجربته الديموقراطية".