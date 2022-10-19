السوداني يؤكد حرص حكومته على استمرار التعاون مع الأردن 

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي "المكلف" محمد السوداني، اليوم الأربعاء، حرص حكومته على استمرار "التعاون والشراكة" مع الأردن ومنها المشاريع "الاستراتيجية" بين البلدين، مشدداً في ذات الوقت على أهمية دور العراق "الطبيعي" في حفظ أمن واستقرار في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى العراق منتصر الزعبي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كذلك البحث في سبل تعزيز التعاون بينهما على مختلف المستويات".

واكد السوداني خلال اللقاء على "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرص الحكومة المقبلة على استمرار التعاون والشراكة مع الأردن في مختلف المجالات خصوصا المشاريع الاستراتيجية".

كما شدد السوداني على "أهمية أن يمارس العراق دوره الطبيعي مع أشقائه العرب والأصدقاء في المنطقة بما يعزز الأمن والاستقرار فيها".

من جانبه، قدم السفير الاردني "التهاني السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة المقبلة، ونقل تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وتحيات الحكومة الاردنية وتطلعها الى مواصلة مسيرة التعاون الثنائي وتنميته، وبما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين العراق والأردن"، وفقا للبيان.