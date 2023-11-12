السوداني يؤكد حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، حرص بغداد على تطوير العلاقات الثنائية مع إسلام أباد وذلك خلال لقائه رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية راجا برويز أشرف.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرى، خلال اللقاء، البحث في سبل تعزيز العلاقات الباكستانية العراقية، ومجالات تطويرها في مختلف الصعد، وكذلك تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، كما شهد اللقاء التباحث في جهود استئناف أعمال اللجنة العراقية الباكستانية المشتركة، التي توقفت أعمالها منذ مدّة.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى تصاعد الأوضاع في غزة وتفاقم الوضع الإنساني، والقصف الوحشي لسلطات الاحتلال الصهيوني للمدنيين والمستشفيات ومراكز الإيواء، وخرقها القانون الدولي، والتأكيد على أهمية تحرك الدول العربية والإسلامية وكل المجتمع الدولي لإيقاف العدوان البربري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص العراق على تطوير العلاقات مع باكستان، وبناء شراكة متبادلة، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، ضمن سياسة العراق في إقامة علاقات متوازنة مبنية على تبادل المنفعة، والتكامل الاقتصادي، وكذلك التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب.