السوداني يؤكد جهوزية القوات العسكرية والأمنية لردع اي اعتداء على العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، جهوزية القوات العسكرية والأمنية لردع أي اعتداء على العراق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة على اغتيال الجنرال الايراني البارز قاسمي سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس" ورفاقهما في غارة جوية امريكية لدى خروجهما من بغداد مطار الدولي في كانون الثاني من العام 2020.

وقال السوداني في كلمته التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إنه "نجحنا بإبعاد العراق عن الحرب والحزام الناري الذي كاد أن يتسع في المنطقة".