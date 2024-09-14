السوداني يؤكد انفتاح العراق للشراكة مع كل الراغبين بالمساهمة في مشروع طريق التنمية

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة تكثيف البحث والشروحات بشأن مشروعي ميناء الفاو الكبير، وطريق العراق للتنمية والفرص التي سيوفرانها، مشيرا إلى ان هذين المشروعين يعدان بوابة أساسية للنمو الاقتصادي في العراق والمنطقة، وركيزة مهمة لتوسعة الاقتصاد غير النفطي.

جاء ذلك في الندوة الحوارية التي أقيمت في العاصمة بغداد تحت عنوان (طريق التنمية– فرص وتنمية)، بحضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال ووسائل إعلام وفقاً لبيان مكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني أن الاتفاق الرباعي بين العراق، وكل من تركيا، وقطر، والإمارات يشكل محور تشغيل طريق التنمية، لكن المشروع مفتوح للشراكة الإيجابية مع كل الراغبين في المساهمة بهذا الجهد التنموي الدولي، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي اليوم بات يعتمد على الممرات الأساسية للتجارة والتصنيع والتكامل، ومشروع طريق التنمية سيكون محوراً مهماً من هذه الممرات الدولية.

وأشار إلى المدن الصناعية التي ستقام على طول الطريق ابتداءً من المدينة الصناعية في الفاو، التي ستحول العراق من دولة حبيسة في المسارات التجارية والصناعية إلى دولة منفتحة، عبر مساهمته في توسعة الفاعلية البحرية للعراق، ورفع أهمية موانئه وفي مقدمتها ميناء الفاو الكبير.

ولفت البيان إلى أن الندوة تخللتها محاور عديدة تخص مشروع طريق التنمية الستراتيجي، بضمنها الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع الذي يشكل أحد المسارات المستقبلية للاقتصاد العراقي، وكيف سينتقل العراق من خلاله ليصبح لاعباً أساسياً جديداً في ساحة الشحن والنقل الدولي، إلى جانب ما سيوفره المشروع من آلاف فرص العمل، وآليات تطوير الشراكات مع القطاع الخاص والتحديات التي تواجه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.