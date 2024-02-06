السوداني يؤكد الحرص على استمرار التعاون مع "ناتو" ويتطلع لمشاركة هولندية بطريق التنمية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، حرص حكومته على استمرار التعاون مع بعثة حاف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق.

جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينزسلوت والوفد المرافق لها، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون على مختلف الصعد والمجالات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، حرص العراق على تطوير العلاقات، خصوصاً في المجال الاقتصادي، والإفادة من الخبرة الهولندية في مجال الزراعة والمياه، مثمناً موقف هولندا ومساعيها في وقف إطلاق النار والعدوان على غزّة، والدعم لإغاثة الأوضاع الإنسانية الصعبة للشعب الفلسطيني هناك.

وأشار السوداني إلى حرص الحكومة على استمرار التعاون مع بعثة الناتو في العراق، التي ستتسلم هولندا رئاستها منتصف العام الحالي، وضرورة استدامة التواصل المباشر مع البعثة، بالتزامن مع بدء الحوار الذي سيفضي إلى إنهاء مهام وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، ومواصلة التنسيق لما تقدمه بعثة "ناتو" من عون في مجالي التدريب والمشورة لقواتنا الأمنية، في ظل التنامي الواضح لقدرات القوات العراقية المسلحة، واندحار فلول داعش التي لم تعد تشكل تهديداً للدولة العراقية.

وتطرق إلى إمكانية التعاون الثنائي في مجال الموانئ مع التقدم الجاري في إنجاز ميناء الفاو الكبير، وعلاقته بمشروع طريق التنمية الإستراتيجي، مرحباً بمشاركة الشركات الهولندية في هذه المشاريع.

من جانبها، عبّرت الوزيرة بروينزسلوت عن تطلّع حكومة بلادها للزيارة القادمة لرئيس مجلس الوزراء إلى أمستردام، التي تعدّها فرصة لتعزيز التعاون والشراكة الثنائية، كما أكّدت موقف هولندا الداعم لمساعي وقف إطلاق النار في غزّة ومنع انتشار الصراع في المنطقة، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة.

كما أعربت عن موقفٍ مؤيدٍ لاستمرار الحوار بين العراق والتحالف الدولي، وإنهاء وجوده ومهامه، والإنتقال إلى العلاقات الثنائية الكاملة مع دول التحالف.