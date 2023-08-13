السوداني يؤكد الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق وأميركا

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة، خصوصاً في المجال الأمني والعسكري.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء، البحث في مجمل العلاقات العراقية الأميركية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، في ظل اتفاقية الإطار الإستراتيجي، وبما يعود بالنفع على مصالح البلدين الصديقين.

وأشار إلى مضيّ العراق بتنفيذ برامجه في الإصلاح على مختلف المستويات، والعمل على بناء الشراكات المثمرة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وشدد على الحاجة لاستمرار الحوار بين العراق والولايات المتحدة لتنظيم العلاقة في مرحلة ما بعد الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي، وعلى ضوء تطوّر قدرات القوات الأمنية العراقية.

من جانبها أعربت السفيرة الأميركية عن حرص حكومة الولايات المتحدة على استمرار التعاون وتنمية المصالح المشتركة مع العراق، كما أشادت بالجولة الأخيرة من الحوار الإستراتيجي الذي شهدته العاصمة واشنطن بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدة استعداد بلادها لمواصلة الحوار البنّاء.