السوداني يؤكد الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع السعودية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتنسيق والمناخ.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، وشهد اللقاء استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

ونقل البيان عن السوداني تأكيده خلال اللقاء، الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة.

بدوره، نقل الوزير القصبي في مستهلّ اللقاء، تحيّات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكِّداً مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات.

وكان القصبي قد وصل بغداد صباح اليوم الاثنين وكان باستقباله نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم.