السوداني يؤكد افتقار العراق لمجال الصحة والاقتصاد الرقميين

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، حاجة العراق إلى الدعم في مجال الصحة والاقتصاد والقطاع المصرفي الرقمي، مشيراً إلى توجه حكومي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي والمائي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير التقى بالأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديما اليحيى، على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا، وأكد خلال اللقاء، على إدخال الحكومة المهارات التقنية الضرورية للذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، من أجل تأهيل القوة العاملة العراقية على المنافسة عالمياً في سوق العمل المستقبلي.

وأشار إلى الخطط الحكومية الرامية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال المياه والزراعة، وحاجة العراق للدعم في مجال الصحة الرقمية وحقل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والقطاع المصرفي، وكذلك في مجال التدريب.

من جانبها أعربت ديما اليحيى عن تفاعلها مع طرح السيد السوداني، ووجهت الدعوة للعراق من أجل الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي.