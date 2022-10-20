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السوداني يؤكد استمرار تعاون حكومته "المرتقبة" مع حلف الناتو

Category: سیاسة

Date: 2022-10-20T09:41:04+0000
السوداني يؤكد استمرار تعاون حكومته "المرتقبة" مع حلف الناتو

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء "المكلف" محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رغبة الحكومة العراقية الجديدة بتوطيد العلاقات مع كندا، فيما أبدى دعمه لاستمرار التعاون مع حلف الناتو.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الخميس، سفير كندا لدى العراق غريغوري غاليغان، حيث قدم تهاني الحكومة الكندية السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، وتمنياتها بالنجاح في مهمته وتنفيذ الأهداف المرسومة لحكومته الجديدة".

واكد السوداني "رغبة الحكومة المقبلة في توطيد علاقتها مع كندا في مختلف المجالات"، مشيرا الى "اسهامها في الحرب ضد داعش الارهابي ضمن التحالف الدولي"، لافتا الى "دورها في دعم القوات الامنية العراقية عبر تقديم المشورة والتدريب في إطار حلف الناتو، واهمية استمرار هذا التعاون وتنميته ليشمل جوانب اخرى في الاقتصاد والاستثمار ومواجهة تحديات التغير المناخي".

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