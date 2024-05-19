السوداني يُفصّل جداول موازنة 2024 بإيراداتها ونفقاتها وعجزها ويعلن تخصيصات المحافظات

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، عن إجمالي مبلغ موازنة 2024، ونفقاتها وعجزها، كما أعلن عن نسبة تخصيصيات المحافظات.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء بصدد ارسال موازنة 2024 الى مجلس النواب وهي عبارة عن جداول"، موضحا أن "موازنة عام 2024 بلغت 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 بلغت 62 تريليون، فيما كانت موازنة عام 2023 بلغت 199 تريليون ورواتب الموظفين لسنة 2023 كانت 59 تريليون".

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليون و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليون و 599 مليار دينار"، مشيراً إلى أن "العجز في جميع الموازنات تخطيطي وليس حقيقي".

وأوضح السوداني، أن "جداول القوى العاملة الممولة مركزيا بلغت 4 تريليون و 79 تريليون والنفقات الحاكمة 10 تريليون و 42 مليار، وان الموازنة الاستثمارية تصل الى 55 تريليون دينار".

ولفت إلى أن "اجمالي الموازنة الاستثمارية للمحافظات وصندوق تنمية الاقاليم لموازنة 2023 بلغ 10 تريليون و 633 مليار، وتم صرف منها 3 تريليون و300 مليار دينار والمتبقي 7 تريليون و330 مليار موجودة في حسابات الامانات وتحت تصرف الحكومات المحلية ومتاح لتمويل المشاريع".

وتابع "في حسابات المحافظات ضمن تخصيصات الامن الغذائي موجود 11 تريليون و 264 مليار دينار و تم صرف 38".‎%‎ مايقارب 4 تريليون و2 مليار دينار والمتبقي 7 تريليون.

وأكد أن "الحكومة لديها اولوية لاكمال البنى التحتية و لانسمح بهدر المال العام، وان هناك 1321 مشروعا متلكئا تم تفعليه ضمن الموازنة الثلاثية واكمال المشاريع امر لانقاش فيه".

ولفت إلى أن "الموازنة الثلاثية اعطتنا المساحة لاكمال المشاريع المتلكئة وتم انجاز 120 مشروع و471 قيد الإكمال".