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السوداني يُعيد تكليف علي المؤيد رئيساً للجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات

Category: سیاسة

Date: 2022-11-15T08:53:03+0000
السوداني يُعيد تكليف علي المؤيد رئيساً للجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات

شفق نيوز/ أعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني، تكليف على المؤيد لمنصب رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، جاء ذلك وفقا لما أعلنته الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء.

وقال البيان، إن "المؤيد باشر مهام عمله اليوم الثلاثاء الموافق ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢، بعد اصدار رئيس مجلس الوزراء امراً باعادة تكليفه برئاسة الجهاز التنفيذي، وصدور قرار المحكمة الادارية المرقم (٢٠٢٢/ ٤٣٩٨)، بتاريخ ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢، الذي نص على "الغاء قرار مجلس المفوضين المرقم (٢٠٢٢/ ق ٤٩) بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٢٢، واعادة المدعي الى منصبه رئيساً للجهاز التنفيذي".

وكان مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات في شهر آذار/ مارس من العام 2022 قد أعفى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي المؤيد من منصبه.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أمرا في شهر أيار من العام 2021 بتكليف علي المؤيد برئاسة الهيئة، بدلا عن المهندس عادل سلمان.

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