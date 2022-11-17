السوداني يُعفي رئيس سلطة الطيران المدني العراقي ومدير مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم الخميس أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إعفاء رئيس سلطة الطيران المدني العراقي نائل سعد، ومدير مطار بغداد الدولي علي تقي من منصبيهما.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السوداني قرر ذلك بسبب الحريقين اللذين اندلاع في مطار بغداد الدولي.

وكان السوداني قد زار في وقت سابق من صباح اليوم مطار بغداد الدولي، وقال مكتبه الإعلامي في بيان مقتضب إن رئيس مجلس الوزراء "يتابع ميدانياً الإجراءات التحقيقية بشأن حادثة الحريق داخل إحدى صالات المطار".

وصباحاً، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن 15 فرقة إطفاء أخمدت حريقاً ألتهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي.

ونشب، فجر اليوم الخميس، حريق كبير في مطار بغداد الدولي بعد أقل من 48 ساعة من اندلاع حريق سابق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول الثلاثاء الماضي، من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.