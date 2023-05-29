السوداني يؤشر خللاً في توزيع منظومات الري الحديثة ويوجه بتشكيل لجنة زراعية

شفق نيوز/ أشرّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مواطن الخلل والتلكؤ في توزيع منظومات الرّي الزراعي، فيما وجّه بتشكيل فريقاً برئاسة وزير الزراعة لإإدارة العملية التوزيع وإلغاء كل اللجان الفرعية المعنية بالأمر.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً ضم وزيري الزراعة والصناعة والمعادن، والمديرين العامين في الوزارتين، ورئيس الجمعيات الفلاحية، ومسؤولين في النبك المركزي العراقي والمصرف الزراعي، في مقر الشركة العامة للصناعات الإنشائية، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، خُصص لمتابعة الإصلاحات الهيكلية في ملف الزراعة.

وأكد السوداني على أهمية اعتماد منظومات الرّي من أجل زيادة الإنتاج، ومعالجة شح المياه، والإجراءات المتخذة للتحول من أنظمة الري التقليدية إلى الأنظمة الحديثة، وبسعر ميسر وبوقتٍ سريع ووفق خطة ورؤية واضحة في التوزيع.

وشدد على ضرورة اعتماد خطة محددة، وبأدوار موزعة بين كل الأطراف، وأن يجري اختيار الأراضي الزراعية التي تتوفر لها المياه لتشغيل منظومات الري.

وأشار إلى مواطن الخلل السابقة والتلكؤ في توزيع منظومات الري وضرورة تلافيها، موعزاً بتشكيل فريق برئاسة وزير الزراعة، يتولى إدارة العملية، وإلغاء كل اللجان الفرعية لمنع التقاطع والتداخل في التنفيذ.

وتيسيراً لسرعة التنفيذ وتلبية احتياجات الفلاحين والمزراعين، وجّه السوداني بالتعاقد بين وزارتي الزراعة والصناعة والمعادن، لتجهيز منظومات الري، وإشراك الجمعيات الفلاحية بكل اللجان المعنية بتنفيذ الإصلاحات التي تستهدفها الحكومة، وأن تنظم هذه الجمعيات التنسيق بين مستخدمي المياه.

وشهد الاجتماع استعراض آليات الإقراض الخاصة بالفلاحين، ووجّه السوداني الجهات المعنية باتباع مسار سهل في المتطلبات الإدارية، وتيسير القروض واعتماد الإجراءات المبسطة في عملية منحها.