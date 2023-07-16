السوداني يؤشر "تحديات مشتركة" بين العراق وسوريا ويعلن اتفاقا مع الأسد لمواجهة المخدرات

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، أن هناك "تحديات مشتركة" بين العراق وسوريا ابرزها شح المياه، معلناً عن اتفاق في مواجهة تهريب المخدرات.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري بشار الأسد، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "العراق وسوريا بينهما روابط مشتركة، ويجب التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجههما".

واضاف ان "الأمن والاستقرار بين البلدين عاملان يدفعان نحو مزيد من الترابط لمواجهة التحديات التي تواجه بلدينا".

واكد السوداني ان "العراق داعم لسوريا، وأن مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو وضع اقتصادي جيد".

وتابع ان "العراق عمل جاهداً على عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية".

واشار الى ان "القوات المسلحة وقفت بضراوة ضد الإرهابيين".

وقال رئيس الوزراء، إن "هناك تحديات مشتركة مع سوريا، منها تحدي شح المياه ويجب التعاون لضمان الحصص المائية العادلة".

وتابع "اتفقنا على إيجاد آليات للتنسيق لمواجهة المخدرات".