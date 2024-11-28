السوداني يوقع في مدريد سبع مذكرات تفاهم

شفق نيوز/ وقع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، سبع مذكرات تفاهم مشتركة مع اسبانبا.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز ترأسا وفدي العراق وإسبانيا، في المباحثات التي جرت اليوم الخميس، في مدريد، بحضور السادة وزراء؛ الخارجية، والداخلية، والنقل، والتجارة".

ورعى الجانبان توقيع أربع مذكرات تفاهم مشتركة، هي الآتي:

1-مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني وتبادل الخبرات، بين وزارة العدل العراقية، ووزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع المجالس التشريعية في مملكة إسبانيا.

2-مذكرة تعاون بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، وحكومة مملكة إسبانيا.

3-مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة العراقية، وغرفة التجارة الإسبانية.

4-مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات العراقي، والاتحاد الإسباني لتنظيم أعمال الشركات/CEOE.

كما اشتملت المباحثات على توقيع مذكرات تفاهم أخرى، هي:

1-مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة العراقية والنائب العام للدولة في مملكة إسبانيا، جرى توقيعها في مقرّ الادعاء العام الإسباني.

2-مذكرة تعاون بين محافظة واسط وشركة ايماتيا الإسبانية للإنشاءات، جرى توقيعها في مقر غرفة التجارة الإسبانية.

3-مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية العراقية والإسبانية، سيتم توقيعها في مقر وزارة الداخلية الإسبانية.