السوداني يوجّه دعوة رسمية الى الرئيس الإيراني لزيارة العراق

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، دعوة رسمية الى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة العراق.

ونقل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، دعوة السوداني الى بزشكيان لزيارة العاصمة بغداد، وفقا لما أعلنته الخارجية الإيرانية في تقرير صادر عنها.

و هنأ حسين ، في اتصال هاتفي أمس الخميس، عباس عراقجي على انتخابه وزيرا جديدا للخارجية في إيران.

واعرب وزير الخارجية العراقي عن أمله في أن يواصل البلدان العراق وايران التعاون والتفاعل بشكل وثيق في مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية الهامة.

بدوره أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي على الجهد "الخاص" الذي تبذله الحكومة الإيرانية الجديدة وشخص رئيسها بزشكيان من أجل وتوسيع وتعميق العلاقات بشكل شامل بين البلدين الجارين والمسلمين، وشكر دعوة رئيس وزراء العراق للرئيس بزشكيان لزيارة بغداد ورحب بها.