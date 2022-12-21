السوداني يوجّه بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان الزوبعي من قطر

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإرسال طائرة خاصّة لنقل جثمان نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي من قطر، ليُوارى الثرى في بلده العراق.

توفي، أول أمس الاثنين، سلام الزوبعي عن عمر ناهز 63 عاماً بعد صراع مع المرض.

وشارك الزوبعي في العملية السياسية لأول انتخابات جرت في العراق عام 2005، عن جبهة التوافق "السنية" وشغل منصب نائب رئيس الوزراء لملف الامن والخدمات ووزير الدفاع وكالة عام 2006.