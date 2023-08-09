السوداني يوجّه بإجراء تعديل على نظام الدفع الإلكتروني رقم 3 لسنة 2014

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، بتعديل نظام الدفع الإلكتروني، واعتماد ديوان الرقابة المالية مستند القبض الإلكتروني بديلاً عن الورقي، ضمن الإصلاحات الاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس اجتماعاً لمتابعة إنجاز حساب الخزينة الموحد وإجراءات الدفع الإلكتروني في نقاط البيع "POS".

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أنّ هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحدّ من قدرة الفاسدين على استغلال الثغرات.

ووجّه السوداني بإجراء تعديل على نظام الدفع الإلكتروني رقم 3 لسنة 2014، وكذلك قيام ديوان الرقابة المالية باعتماد مستند القبض الإلكتروني بديلاً عن وصل القبض الورقي، ضمن سلسلة الإجراءات نحو توظيف واعتماد الدفع الإلكتروني في نقاط البيع POS بصورة موسعة، في القطاعين العام والخاص.