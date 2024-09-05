السوداني يوجّه بسرعة إنجاز ملف تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإنجاز ملف تعيين حملة الشهادات العليا وإيجاد تكييف قانوني لتعيين ذوي المهن الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود محمد التميمي وفقا لبيان مكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن السوداني تابع الإجراءات المتخذة من قبل المجلس لتعيين حملة الشهادات العليا والأوائل من الخريجين، وفق السياقات القانونية المعتمدة، وضمن إطار خطة الموازنة العامة الاتحادية، مؤكداً ضرورة إنجاز هذا الملف وتطبيق متطلباته بالسرعة الممكنة.

واشار البيان؛ أن رئيس الوزراء اطلع على إيجاز عن سير عمل المجلس، وتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بتنظيم الخدمة في الدرجات الوظيفية المتاحة وفق القانون، والإجراءات المتخذة للتكييف القانوني لتعيين ذوي المهن الطبية، و عمل اللجنة المشكلة بهذا الغرض، التي ستقدم نتائج تقريرها خلال أسبوع من تشكيلها، حسب توجيه سابق للسوداني.