السوداني يوجّه بتكريم لاعبي المنتخب العراقي بعد فوزهم على اليابان

شفق نيوز/ قدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الجمعة، التهاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال، المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة تغلب المنتخب العراقي على نظيره الياباني.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء "قدّم التهاني بمناسبة الفوز الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني على نظيره الياباني في المباراة التي جرت ضمن نهائيات كأس أمم آسيا.

وأكد السوداني، خلال الاتصال، أن "الفوز الذي تحقق قد أفرح الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه".

ووجّه السوداني "بتكريم اللاعبين والطاقم التدريبي بمكافأة مالية"، مؤكداً "مواصلة الدعم الحكومي للمنتخب الوطني، وأن يكون هذا الفوز حافزاً لتقديم الأفضل في المباريات القادمة، وتحقيق النتائج الطيبة التي تؤهل العراق للوصول إلى النهائي" بحسب البيان.