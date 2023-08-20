السوداني يوجّه بتفعيل قانون يخص ضحايا سبايكر صوت عليه البرلمان قبل أربع سنوات

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، السوداني بتفعيل قانون يخص "ضحايا سبايكر" والذي صوت عليه البرلمان قبل نحو أربع سنوات.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم، أعضاء منظمة ضحايا سبايكر في العراق، واستمع منهم إلى الاحتياجات والطلبات الخاصة بذوي الضحايا، وأوعز بتقديم كشف مفصل عن المستلمين لقطع الأراضي منهم، وعدد المستفيدين من منحة بدل البناء، بالإضافة إلى المنحة الخاصة بإجراءات دفن الشهداء.

ووجّه ، بحسب البيان، بأن يتمّ تفعيل قانون "حقوق شهداء جريمة سبايكر" الذي صوت عليه مجلس النواب سنة 2019، وتنفيذ جميع موادّه ونصوصه القانونية، وفاءً للشهداء المضحين، وإنصافاً لذويهم، كما وجه بتقديم كتاب من مكتب رئيس الوزراء إلى الوزارات كافة، بالتعاون مع المنظمة، وتسهيل جميع الأمور الإدارية التي تعترض عملها.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أن جريمة سبايكر ستبقى شاهداً على إجرام الإرهابيين وبشاعتهم، التي تجاوزوا بارتكابها كل المواثيق والأعراف والحدود الأخلاقية، مشيراً إلى أن دماء الشهداء لم تذهب سدىً، وأن دماءهم الزكية هي التي مهدت للأمن والاستقرار المستدام الذي ينعم به العراق اليوم.