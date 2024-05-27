السوداني يوجّه بالإسراع باستكمال تسجيل بيانات موظفي كوردستان وعدم تأخير رواتبهم

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتوطين رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق.

ووفقا لبيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أكد رئيس الوزراء المضيّ بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 21 شباط 2024، الذي نصّ على إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بتوطين رواتب موظفي القطاع العام العاملين داخل إقليم كوردستان، كما تابع تنفيذ الإجراءات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بهذا الشأن.

وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال تسجيل بيانات موظفي إقليم كوردستان العراق، وتجنب تأخير رواتبهم، مبيناً أن الحكومة الاتحادية معنية برعاية الموظفين من أبناء الشعب العراقي أينما كانوا، وضمان حقوقهم، على وفق ما أقره القانون والدستور.