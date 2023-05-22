السوداني يوجّه باستنفار الطاقات لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات: وسيلتنا لحفظ السلم الأهلي

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، باستنفار طاقات كافة الاجهزة الحكومية لمنع أي تلاعب يؤثر بنتائج الانتخابات، مشددا على أن الانتخابات هي وسيلة "حفظ السلم الأهلي والاستقرار".

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد أجرى السوداني، صباح اليوم، زيارة إلى مقرّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجتمع برئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامّين فيها، كما تفقّد أقسام المفوضية وإداراتها، واطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة وآليات توزيعها.

واستمع السوداني إلى شرح مفصّل عن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، كما اطّلع على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها.

ونقل البيان عن السوداني، إن الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية، مبيّناً دعمه لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي.

وأكّد رئيس الوزراء أنّ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها، مشدداً على ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية.

ووجّه بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، وأن الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية، مبيناً، خلال الاجتماع بمجلس المفوضين، أن الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية.