السوداني يوجّه باستكمال الصياغة النهائية لرؤية العراق 2050

شفق نيوز - بغداد

وجّهَ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اللجنة الوطنيّة العليا للاستراتيجيات في العراق، بالمباشرة في استكمال تنفيذ متطلبات الرؤية الوطنية الشاملة طويلة الأمد (العراق 2050 – نحو التنميّة والمستقبل).

وتُمهِّد هذه الرؤية لتحوّل استراتيجي في منظومة الدولة العراقية على مختلف الصعد التنموية، والاقتصادية، والإدارية، والتقانة الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وقال، خلال اجتماعه برئيس اللجنة الوطنية العليا للاستراتيجيات في العراق، إن تنفيذ الرؤية المرتقبة ينبغي أن يرتقي بالواقع العراقي وخصوصياته، لما تمثله من خريطة طريق استراتيجية تؤسس لعقد وطني جديد، يعيد الثقة بالمؤسسات، ويضمن مشاركة كل فئات المجتمع في صناعة مستقبل البلاد، بعيدًا عن السياسات الآنية وردود الأفعال.

ويأتي هذا التوجيه تطبيقاً للرؤية التي عرضها السوداني في المنهاج الوزاري، في إطار التأسيس لعهد جديد من التخطيط الاستشرافي الرصين، يعيد رسم ملامح العراق خلال العقود الثلاثة المقبلة، استنادًا إلى معايير التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، والتحوّل الرقمي، والسيادة المتكاملة على القرار والموارد، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.