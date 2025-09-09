السوداني يوجّه باتخاذ ما يلزم لتحويل الزبير إلى محافظة (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

وجَّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، وزارة التخطيط بإكمال الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بترقية قضاء الزبير إلى محافظة.

وأظهرت وثيقة صادرة بتاريخ اليوم عن مكتب رئيس الوزراء، أن السوداني وجّه الوزارة باتخاذ ما يلزم أصولياً بتحويل الزبير إلى محافظة، بناءً على الطلب المقدم من النائب رفيق الصالحي، تمهيداً للمضي بالإجراءات الرسمية المرتبطة بهذا الملف، وإعلام مجلس النواب.

وكان نحو 80 عضواً في مجلس النواب العراقي، وقّعوا على طلب لاستحداث محافظة الزبير أسوة بمحافظة حلبجة في إقليم كوردستان التي تحولت إلى محافظة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم بها المطالبة بتحويل قضاء الزبير إلى محافظة التي تتبع إدارياً محافظة البصرة الغنية بالنفط أقصى جنوبي العراق حيث طالب مسؤولون محليون وناشطون في القضاء قبل أكثر من عقد من الزمن بذلك، وهددوا باللجوء الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) في حال عدم الاستجابة لهم.

وقال قائممقام القضاء في حينها عباس رشم في تصريحات أدلى بها في العام 2014، إن طلب تحويل الزبير الى محافظة مقدم منذ العام 2006 لكن الحكومة الاتحادية لم ترد عليه.

وفي طلب جديد بتاريخ 25 من شهر آذار/ مارس 2025 ومُذيّل بتوقيع النائب رفيق هاشم الصالحي، وعلاء الحيدري وبتأييد 78 برلمانياً آخر، موجه إلى رئيس البرلمان محمود المشهداني، طالبوا فيه بترقية قضاء الزبير إلى محافظة أسوة بمحافظة حلبجة.