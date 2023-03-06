السوداني يوجه 3 وزارات بنقل مقراتها خارج الحدود الادارية للعاصمة بغداد

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارات النفط والتجارة والصناعة إلى نقل مقراتها خارج العاصمة.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب السوداني واطلعت عليها وكالة شفق نيوز؛ أنه "على ضوء التوسع السكاني والعمراني في العاصمة بغداد وبغية إعادة استثمار الأراضي فيها، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ ما يلزم لإنجاز دراسة إيجاد مواقع بديلة خارج الحدود الإدارية لمحافظة بغداد، لمواقع وزاراتكم التي تشغل مساحات كبيرة والقريبة من المراكز التجارية في العاصمة مثل معرض بغداد، مصفى الدورة ... . الخ)".