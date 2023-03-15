السوداني يوجه رسالة للغرب: لا يمكن للعراق أن يصطف بجانب محور ضد آخر والتدخل الإيراني غير موجود

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، رسالة إلى دول الغرب دعاهم فيها إلى الأخذ بنظر الإعتبار إرث العراق الحضاري عن التعامل معه، نافيا في الوقت ذاته ما يتم تداوله حول وجود التدخل الإيراني في شؤون بلاده.

وقال السوداني على هامش استضافته على هامش ملتقى السليمانية السابع، إن العراق ينظر إلى امريكا على انها شريك استراتيجي، ونسعى إلى تفعيل هذا الاتفاق بمجالاتها كافة وهذا ما نعمل عليه.

وأضاف أن ما نريده من الغرب عموما ان يتفهم الوضع العراقي، ونحن هنا نتكلم عن بلد لديه إرث حضاري لديه اعتزاز بنفسه يرتبط بمصالح مع دول المنطقة، مردفا بالقول إن هذه النظرة يجب أن تكون حاضرة في تفكير الغرب تجاه العراق، و لا يمكن للعراق أن يصطف إلى جانب محور ضد اخر، بل قدر العراق ان يكون ساحة للتلاقي.

كما اعتبر السوداني، قوة واستقرار العراق هي قوة واستقرار العالم بأسره، قائلا: ونحن نجتمع بهذه النقطة مع الأصدقاء بالغرب.

وعن تدخل إيران في شؤون العراق رد السوداني قائلا: إن هناك مبالغة في الحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي ويتم تصوير العراق بأنه دولة غائبة، و في نفس الوقت لا نجد في الجانب الايراني تدخلا او وصيا او فرضا بالتدخل كل ما هنالك ان إيران دولة جارة، ولدينا العديد من المشتركات معها، و من مصلحتنا أن تكون العلاقة متميزة بحكم طبيعة العمل السياسي.

ونوه إلى أن هناك علاقة إيجابية من إيران مع كل المكونات وهذا عامل ايجابي".

وتابع السوداني بالقول: أما ان يكون التدخل بطريقة تؤثر على أمن الدولة والتحكم بمؤسساته هذا غير موجود وهو اصلا غير مقبول الكل حريص على استقلالية القرار الوطني العراقي.