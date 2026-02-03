السوداني يوجه بمتابعة دقيقة لتأثير القرارات الحكومية ومنها التعرفة الجمركية كل ثلاثة أشهر

شفق نيوز - بغداد

وجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، المجلس الوزاري بمتابعة القرارات الحكومية الخاصة بتعظيم الإيرادات المالية للدولة ومنها ما يتعلق بالتعرفة الجمركية الجديدة كل ثلاثة أشهر بما يحفظ استقرار السوق في البلاد.

جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، حيث جرى استكمال مناقشة نهج الحكومة في تطبيق إجراءات تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان، أن المجلس الدراسة ناقش الدراسة المقدمة من قبل وزارة الخارجية، وهي عبارة عن خطة متكاملة للإجراءات والأرقام توضح السياسة التوطينية والمالية للوزارة للعام الحالي 2026.

وأضاف البيان، أن المجلس استضاف رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم بدوره دراسة تفصيلية عن قيمة التجارة والاستيراد من الخارج، حيث جرت مناقشة جانب منها من قبل الوزارات المعنية ووضع الملاحظات والمقترحات لتطويرها.

وأشار البيان، إلى الاجتماع شهد مناقشة تفصيلية لقرارات تطبيق التعرفة الكمركية وتأثيرها في تعظيم الإيرادات، بالإضافة إلى بحث واقع السوق ومتطلبات التجارة الداخلية، والتاثيرات التي طرأت عليه بعد تطبيق الإجراءات المتخذة، وكذلك مناقشة توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (25511) بشأن معالجة الوضع المالي عبر مراجعة نسب الدعم للمنتجات النفطية.

وشدد السوداني على ضرورة الحفاظ على استقرار السوق والدخل العام للمواطنين، وعدم الإضرار بالقطاع الخاص والمهن والمشاريع الصغيرة، وتطبيق القرارات بصورة صحيحة، مع متابعة دقيقة لتأثير القرارات كل ثلاثة أشهر.