السوداني يوجه كبار قادة الأمن بمحاسبة كلّ من يعرقل إجراء الانتخابات

شفق نيوز/ وجه العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، كبار قادة الأمن بمحاسبة كلّ من يعرقل إجراء الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 18 كانون الأول الجاري.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اجتماعاً أمنياً خاصاً لكبار القادة من التشكيلات الأمنية المختلفة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد السوداني، خلال الاجتماع، على وجوب حفظ الأمن والاستقرار في البلد، والتصدي لأية محاولة للعبث بهما، كونهما يمثلان ركيزة أساسية تستند إليها الخطط التنموية التي تستهدف النهوض بجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الجانب الخدمي.

وأكد ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون، وفقاً للسياقات الدستورية في محاسبة كلّ من يعرقل إجراءها، واطلع على مجريات الخطة الأمنية التي سيتمّ تطبيقها خلال الانتخابات؛ لتأمين العملية الانتخابية في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى ضرورة تحديث هذه الخطة باستمرار؛ حتى تتمكن من استيعاب أي تطور أو حدث أمني مفاجئ.