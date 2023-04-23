السوداني يوجه قادة الأمن بالتواصل مع منتسبيهم وحثّهم على "المهنية والانضباط"

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الأحد، قادة الأمن بالتواصل مع منتسبيهم وحثّهم على المهنية والانضباط العالي في أداء واجباتهم.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، المهنّئين بعيد الفطر المبارك من القادة الأمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المخابرات الوطني، وهيئة الحشد الشعبي، وقيادة العمليات المشتركة، وفق بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز.

وقدّم السوداني وفق البيان، التهاني للحاضرين ولعوائلهم، مشيداً ببطولاتهم في مواجهة الإرهاب والتصدّي للجريمة المنظمة وكلّ ما يعكّر صفو الأمن في البلاد.

وأشار البيان إلى أن القائد العام للقوات المسلحة وجه، القادة الأمنيين ببذل كلّ الجهود من أجل العراق، والتواصل الميداني مع منتسبيهم، وحثّهم على الالتزام بالمهنية والانضباط العالي في أداء واجباتهم، حفاظاً على أمن البلد ومقدّرات شعبه.

كما استقبل السوداني، اليوم، مجموعةً من الجرحى العسكريين الأبطال، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدّم السوداني، وفق بيان صدر لاحقاً، التهاني والتبريكات للجرحى الحضور، ولكلّ جرحى العراق ممّن قارعوا الإرهاب وقدموا التضحيات وحافظوا على وحدة العراق، مؤكداً أنّ الحكومة تقدر تضحياتهم وحريصة على متابعة احتياجاتهم ومتطلبات عوائلهم.