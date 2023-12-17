السوداني يوجه شركات القطاع الخاص بالسماح لموظفيها المشاركة بالتصويت

شفق نيوز/ في سابقة هي الاولى من نوعها؛ اصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الاحد، توجيها لشركات القطاع الخاص بفسح المجال أمام العاملين فيها للإدلاء بصوتهم في انتخابات مجالس المحافظات التي ستنطلق يوم غد.

وذكر باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية العاملة في العراق، بفسح المجال لعامليها المستمرين في أعمالهم يوم الانتخابات، للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الانتخابي"، طالبا من هذه الشركات "إبداء التعاون اللازم بهذا الخصوص".