السوداني يوجه رسالة إلى القوات الأمنية بمناسبة بدء الاقتراع الخاص

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، رسالة إلى أبناء القوات الأمنية بمناسبة بدء الاقتراع الخاص لانتخابات مجالس المحافظات صباح اليوم السبت، مؤكدا الحرية في الاختيار، وأن ليس من حق أحد أن يملي أو يتدخل بتحديد الخيارات والتوجهات.

وجاء في نص الرسالة، التي وردت مكتوبة ومسجلة صوتيا، بحسب بيان صدر عن مكتبه وورد الى وكالة شفق نيوز، "أبناءنا وإخواننا وأخواتنا في القوات العراقية المسلحة، بكل صنوفها وتشكيلاتها الأمنية والمقاتلة، نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها".

وأضاف "نجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار وأنتم تشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات"، مشددا أنه "ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم".

فتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.